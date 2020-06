Elena Aubry, indagati tre funzionari comunali addetti alla manutenzione dell'Ostiense

Il manto stradale era sconnesso, lo schianto inevitabile. A due anni dall’incidente la procura ricompone il puzzle delle indagini sulla morte di Elena Aubry e iscrive nel registro degli indagati i primi tre indagati. Sotto l’attenzione del pm Laura Condemi, titolare dell’inchiesta, sono finiti altrettanti funzionari del Campidoglio, addetti alla manutenzione del tratto di via Ostiense dove la studentessa universitaria è morta il 7 maggio 2018 all’età di 26 anni, dopo essere stata fatta sbalzare dalla sua Honda Hornet dagli avvallamenti creati dalle radici degli alberi. Elena Aubry, però, ancora non riposa in pace. Dopo il furto della sua urna funeraria, sottratta al Verano il 5 maggio e recuperata nei giorni scorsi nell’abitazione di un necrofilo che aveva pareti e armadi tappezzate da foto di defunte, i resti della bella centaura di Monteverde restano sotto sequestro. Un passaggio indispensabile per effettuare le ultime verifiche prima della restituzione alla madre.

LEGGI ANCHE Elena Aubry, le ceneri rubate da un necrofilo

«Quella è una strada che uccide - ha dichiarato Graziella Viviano, la mamma di Elena - Non sono meravigliata se emerge la responsabilità del Comune, di chi gestisce quella strada. Le indagini sono state attente e puntuali». «Non chiedo vendetta, ma giustizia - ha aggiunto - Mi auguro soprattutto che dal processo venga fuori che i Comuni debbano offrire i servizi minimi, a partire da strade non a rischio morte. E a Roma le strade sono in condizioni raccapriccianti. Intanto mi consola riavere le ceneri di mia figlia». La svolta è arrivata nei mesi scorsi quando l’ipotesi che la motociclista fosse stata uccisa dal manto sconnesso è diventata via via più concreta. Rintracciato l’ultimo testimone, la procura ha ottenuto anche la convergenza sul probabile punto che ha scatenato l’uscita di strada della Hornet di Elena. Identificata dopo mesi di ricerche l’infermiera che ha assistito all’incidente e si è fermata per prestare aiuto, il pm Condemi aveva disposto un nuovo sopralluogo nel tratto dello schianto, all’altezza del Cineland di Ostia, tra la soccorritrice, altri due testimoni e l’ingegnere delegato alla ricostruzione della dinamica. Ed è risultata una discreta convergenza tra le conclusioni dei tre teste e del consulente della procura. Conclusioni a stretto giro poi depositate a palazzo di giustizia.

LEGGI ANCHE Lavori sulla Via del Mare ma non dove morì Elena

Il confronto aveva anche escluso che qualcuno, a bordo di un mezzo, potesse aver fatto deviare o addirittura avesse colpito la moto. La procura per rintracciare l’infermiera, considerata super testimone, aveva disposto l’esame dei tabulati telefonici degli automobilisti Gravitati nell’area al momento dell’incidente. Un’indagine complessa considerato che la soccorritrice non aveva risposto né agli appelli dei magistrati, né della madre di Aubry. «Non sapevo nulla, volevo solo dimenticare», aveva spiegato poi. Per la prima volta poi la dinamica dell’incidente è stata realizzata in 3D. Un metodo d’avanguardia che appunto ha portato alla conclusione che l’ultimo tratto di strada percorso dalla motociclista fosse caratterizzato da una serie di avvallamenti. E che l’asfalto fosse ancor più dissestato di quanto non si percepisse ad occhio nudo.



Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA