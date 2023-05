Emily Vegliante, carabiniera morta in un incidente a Cento: aveva 23 anni, lascia un bimbo piccolo

Dramma a Cento, vicino Ferrara. Aveva 23 anni ed era una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto: Emily Vegliante è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Renazzo di Cento. Intorno alle 15.30, all'incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66, per cause in corso d'accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni serie. Ferito anche il conducente 48enne dell'altra auto, una Peugeot, che è stato ricoverato al Sant'Anna di Cona.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Cento per i rilievi e per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

La giovane Carabiniera, originaria della provincia di Benevento, lascia un figlio piccolo.