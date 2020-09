Precipita per cinquanta metri sul gruppo del monte Cavallo, muore escursionista

Un escursionista di Rovigo, di 41 anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre, in prossimità di forcella Palatina sul gruppo del monte Cavallo in Friuli. Da quanto si è appreso è precipitato nei ghiaioni sottostanti per 50 metri. Stava facendo un'escursione sulla Forcella Palantina, lungo il sentiero 918-929 dell'anello dell'Altavia del Rondoi che congiunge il Cimon del Cavallo (Cima Manera) alla forcella sottostante del Cavallo, a una quota di circa 2100 metri.

Inutili i soccorsi allertati attraverso il Nue112. L'elisoccorso del Fvg, a causa della scarsa visibilità non è riuscito a raggiungere il luogo dell'incidente. Le condizioni climatiche del versante friulano impedivano il primo ingresso nelle nuvole dell'elicottero proveniente da Udine. La Sala operativa del soccorso regionale ha inviato nel frattempo anche l'elicottero di Pieve di Cadore.

ll compagno di escursione aveva dato indicazioni precise sul tragico incidente. Sceso il più velocemente possibile sullo stesso ghiaione per soccorrerlo, percorrendo il sentiero, ha tentato a lungo di rianimarlo guidato al telefono dagli operatori della centrale. La squadra Saf di terra dei Vigili del Fuoco assieme a un volontario del CNSAS, dopo aver raggiunto l'elisuperficie ed essersi confrontata con il medico presente sul posto, si sono avviati verso il Pian dei Sass con i mezzi fuoristrada Vigilfuoco, punto di arrivo della seggiovia Tremol 2, individuato come il punto più rapido per raggiungere l'obiettivo.

Lasciati i fuoristrada, i soccorritori si sono avviati piedi lungo il sentiero, muniti del materiale necessario per effettuare l'intervento. Nel frattempo l'elicottero di Pieve di Cadore in una prima breve finestra è riuscito a far sbarcare il proprio personale e a constatare dopo poco il decesso dell'escursionista-

Dopo circa mezz'ora (il cielo si era nuovamente coperto), si è aperta una seconda finestra di visibilità verso il lato orientale e l'elicottero di Pieve di Cadore recuperava il personale e la salma.



Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA