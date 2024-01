Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni indagato: sparito dai social di lei, Fedez non lo sopporta (e ora rischia il licenziamento)

Fabio Maria Damato, «braccio destro e sinistro», come lo definiva Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell’inchiesta della Procura di Milano. Il nome compare nel provvedimento del procuratore della Cassazione sulla competenza territoriale. Il fidatissimo collaboratore manager della società Tbs Crew, che gestisce la comunicazione, ma anche di Chiara Ferragni Brand, la linea di abbigliamento e accessori, è sempre stato accanto alla Ferragni (a Sanremo era la sua ombra). Ma ora, proprio a seguito di questo caso, sembra essere uscito dai radar. Sui social di Chiara non c'è più traccia.

Chi è

A livello formale, è il manager della società Tbs Crew, che gestisce la comunicazione, ma anche di Chiara Ferragni Brand. Ha iniziato l'avventura con Ferragni ai tempi del blog "The Blonde Salad" e poi ha fatto carriera, soprattutto nelle grazie di Ferragni che ha dimostrato di fidarsi sempre ciecamente (o quasi) di Damato. "È il mio braccio destro, sinistro, tutto", diceva di lui l'influencer nel documentario dedicato alla sua vita. Un rapporto quasi simbiotico quello tra loro, tanto che le malelingue milanesi l'hanno sempre definito il "marito presentabile", proprio a sottolineare il grande feeling.

La carriera

Laureato all'università Bocconi di Milano nel 2008, in città è arrivato da giovanissimo, quando ha lasciato Barletta per tentare la fortuna nel mondo della comunicazione e della moda. Poi ha cominciato la sua carriera professionale, inizialmente nel mondo del giornalismo (ha collaborato come fashion editor per Class Editor e poi per il Corriere della Sera), scrivendo di moda anche per Amica e MF Fashion.

La svolta nel 2017, quando comincia a lavorare per The Blonde Salad, l'azienda di Chiara Ferragni. Attualmente è general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection.

La grande amicizia

Non solo lavoro, però. Tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato c'è un rapporto che va oltre quello professionale. Lei ha sempre nutrito grande fiducia nei confronti del suo più stretto collaboratore, che con il tempo è diventato anche un amico. Era al matrimonio di Fedez e Ferragni, ha organizzato il baby shower di Vittoria, la seconda figlia della coppia, con un messaggio che aveva fatto commuovere tutti

La lite con Fedez

Con Fedez, invece, i rapporti sono sempre stati molto tesi. Pare che tra i due in passato ci siano stati dissapori (qualcuno parla anche di "rissa") e non stupisce, se si considera che l'anno scorso a Sanremo il manager Damato era nella villa insieme all'influencer mentre Fedez è stato tenuto a debita distanza. Dallo scoppio del "pandoro-gate", Damato non è stato più avvistato al fianco di Ferragni, dove prima era una presenza costante e pare che Fedez abbia insistito parecchio affinché venisse licenziato. Intanto, ora, è coinvolto ufficialmente anche lui nel caso giudiziario e cissà che Fedez non l'abbia vinta.