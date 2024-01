Fedez a cena a casa Versace con Paloma: «Ha mangiato dal piatto di Donatella, che figura di m***a»

Fedez si trova solo soletto nella nuova grande casa a Milano. Chiara Ferragni si trova in montagna con alcuni amici per trascorrere il weekend in relax, mentre i figli saranno probabilmente dai nonni. Il rapper e Paloma sono stati invitati a cena da Donatella Versace e, per l'occasione, Fedez si era assolutamente raccomandato con il loro cane: «Comportati bene».

La piccola Paloma sarà riuscita a contenere l'entusiasmo di trovarsi di fronte una delle stiliste più importanti al mondo, nonché amica intima dei Ferragnez? Ovviamente no.

La cena a casa di Donatella Versace non doveva andare proprio in questo modo.

Fedez è stato invitato insieme alla sua cagnolina Paloma dalla stilista di alta moda e il rapper ha voluto subito sincerarsi con il golden retriever sul suo comportamento che sarebbe dovuto essere esemplare.

«Paloma ha mangiato nel piatto di Donatella Versace... che figura di m***a! Le è saltata addosso e le ha mangiato nel piatto», ha detto Fedez in alcune storie su Instagram dove appariva anche Donatella, molto divertita dalla situazione e totalmente a suo agio mentre accarezzava e baciava la cagnolina.

La stilista di alta moda è sempre stata un'appassionata di animali, motivo per cui non poteva arrabbiarsi per il comportamento giocoso di Paloma. La cagnolina le ha dimostrato subito affetto con i suoi baci e Donatella le ha perdonato immediatamente tutto.