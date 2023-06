Dua Lipa, il bikini a pois Versace infiamma i fan: il prezzo è da capogiro, ecco quanto costa

Dua Lipa è tornata a far parlare di sé. La cantante inglese ha deciso di prendersi una pausa dopo alcuni anni molto impegnativi, tra il tour mondiale (finito sold out in diverse occasioni) e numerose collaborazioni con brand di alta moda, Dua Lipa ha deciso di trascorrere quest'estate con la sua famiglia e il suo nuovo fidanzato, Romain Gravas, regista francese.

Nell'ultimo periodo i due sono stati avvistati insieme nel sud della Francia, dove hanno potuto passare alcuni giorni al mare. Dua Lipa ha sfoggiato un bikini che ha lasciato tutti senza parole (anche per il costo). Andiamo a vedere il bikini più hot dei social.

Dua Lipa ha presentato una nuova collezione in collaborazione con la stilista della casa di moda Versace, Donatella Versace. La cantante ha deciso di intraprendere questa nuova avventura nel mondo della moda, dopo aver stretto un'importante amicizia con la stilista, che l'ha voluta fortemente come modella negli ultimi show. La collezione di moda si intitola La vacanza e vuole riportare i suoi follower con la mente al mare, nel più totale relax.

Dua ha postato un post dove indossa il bikini nero della sua collezione, ricoperto da un motivo a pois bianchi e molte farfalle colorate, uno dei temi principali della collezione. Il costo del bikini di Versace si aggira intorno a 850 euro.

I fan sono impazziti per le foto pubblicate, dove la cantante, bellissima, si mostra senza trucco, con i capelli sciolti e un addome scolpito.

Dua Lipa ha scritto nella didascalia: «Il mio outfit estivo» e i fan sperano vivamente che la cantante, ora anche stilista, indossi solo il suo bikini da 850 euro.

La stilista Donatella Versace ha detto su Dua Lipa: «Dua Lipa ama la moda, io amo la musica: siamo il duo perfetto! Ci siamo divertiti così tanto a disegnare questa collezione insieme. Ci siamo sentiti come in vacanza, e questo è esattamente lo spirito che vogliamo che le persone provino quando indossa i nostri vestiti».

I fan, vedendo le foto della cantante, si sono sentiti sicuramente in vacanza.