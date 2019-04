Martedì 30 Aprile 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 17:31

Tragedia alla stazione ferroviaria di Fano , in provincia di, dove una donna che si presume abbia intorno ai 40 anni si è uccisa gettandosi sotto un treno . Si è messa sulla pensilina aspettando il convoglio e, quando è comparso il treno merci 58302 diretto a Nord, si è lanciata sui binari. Impatto inevitabile e, purtoppo, fatale. Sul posto le forze dell'ordine per l'identificazione della vittima e l'indagine sui motivi che hanno portato al gesto.Il traffico sulla linea ferroviaria Adriatica è stato chiuso per diverso tempo, i trenni hanno accumulato ritardi nell'ordine di un'ora. Tra Fano e Pesaro i treni viaggiano in regime di senso unico alternato.