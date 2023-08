Fede nuziale trovata in fondo al mare a Castro: la foto virale sui social. «Ci hanno chiamati in tantissimi»

Una foto con una fede nuziale in mano e la scritta "Cercasi proprietario" è stata affissa, ieri, nei pressi della Sorgente a Castro. "Se l'hai gettata per dolore la custodirà il mare ma se la stai cercando per amore la puoi ritrovare". Pubblicata sulla pagina Social "Sei di Castro se" ha avuto tantissime condivisioni. «La fede - come spiega Antonella l'artefice del rinvenimento - è stata recuperata in fondo al mare. Ci sembrava giusto ritrovare il proprietario, ma lì vicino alla Sorgente nessuno sembrava averla persa ed abbiamo stampato una foto da affiggere in modo tale che se lo sfortunato avesse fatto ritorno avrebbe potuto riaverla. In realtà abbiamo scoperto che sono in tanti ad aver perso la fede in mare».

L'annuncio

«Ci stanno chiamando tantissimi tutti ansiosi di sapere se fosse la loro.

Uno ci ha detto di averla persa dopo un mese di matrimonio nel 1984, un altro qualche giorno fa dopo solo una settimana di matrimonio. Un altro ancora un vecchietto ci ha fatto molta tenerezza ci ha detto di aver avuto la fede al dito per 53 anni di matrimonio e qualche giorno fa l'ha persa "spero tanto sia la mia", ma purtroppo non coincideva. Abbiamo scritto su vari gruppi Facebook e forse abbiamo una pista. Non abbiamo ancora portato l'anello ai vigili, ma lo porteremo al più presto».