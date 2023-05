Nola, gli sposi sfilano con la bandiera azzurra dopo il si

La Messa è finita, andate in pace. Ed auguri agli sposi. E lei, di rimando: e forza Napoli. Così il tempo di ricevere la benedizione e via fuori di corsa sulla 500 blu decappotabile degli anni 60 con tanto di bandiera del Napoli per la sfilata e corteo nuziale dopo il si. E poco importa della pioggia. Avranno pensato gli sposini: sposa bagnata, sposa fortunata. E Napoli campione. La fede per la propria squadra del cuore insomma non poteva proprio restare fuori nella giornata più bella per Maria Almavilla, avvocato di Nola, che nella giornata della Festa dei Lavoratori ha portato all’altare Antonio Trinchese, anch’esso avvocato. Il matrimonio nella Chiesa del Gesù nuovo a Nola, quella attaccato al Tribunale, officiato da don Salvatore Bianco.

Una lunga cerimonia, l’omelia, lo scambio degli anelli. Poi la benedizione e via a ricevere riso e auguri fuori chiesa. All’uscita però gli amici hanno accolto gli sposi con una enorme bandiera azzurra. Quindi il corteo con la 500 blu, Antonio alla guida e Maria a sventolare la bandiera del Napoli. L’ultima chicca all’ingresso della sala ristorante: gli sposi sono stati accolti con le note della famosissima "Life is Life" quella del famoso riscaldamento sul campo dell'Olympiastadion prima della semifinale di ritorno di Coppa Uefa tra Bayern Monaco e Napoli del 1989. Maradona rubò la scena prima che la partita cominciasse. Proprio come Maria e Antonio hanno fatto lunedì avvolti dall’azzurro del Napoli.