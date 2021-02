Inventa una truffa per non pagare il telefono, denunciata dai carabinieri

Per evitare il pagamento di un telefono inventa una truffa inesistente. I carabinieri di Gaeta, dopo una specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà una ragazza di 23 anni per simulazione di reato.

"Le indagini condotte dal personale dell’arma - spiegano i carabinieri in una nota stampa - hanno consentito di accertare che la giovane, lo scorso anno, aveva falsamente denunciato di essere rimasta vittima di una truffa durante l’acquisto di un telefono cellulare e la relativa attivazione della scheda sim, sebbene realmente ad essa in uso, al fine di evitare i conseguenti pagamenti".

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Anziana truffata da falso pony-express: paga 1.700 euro per un... LA TRUFFA Napoli: scarpe vendute on line a 90 euro, ma il corriere consegna un... TERAMO False assunzioni per ottenere disoccupazione e maternità:...

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA