Francesca Pascale e Piero Ricca litigano alla manifestazione Lgbtq+ a Milano: «È quella dello spot Calippo». Poi scontro social con Salvini

Scontro tra Francesca Pascale e Piero Ricca, giornalista e blogger, nella piazza della manifestazione Lgbtq+ a Milano. L'attacco è partito da quest'ultimo all'arrivo di Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, in piazza della Scala insieme alla moglie Paola Turci. «Se ha qualcosa da dire a Berlusconi, le vada a dire direttamente a lui», ha replicato Pascale, apostrofata per la relazione passata. «Gliele ho già dette vent’anni fa, quando lei faceva gli spot col Calippo a Napoli», ha rincarato la dose il giornalista. La replica: «Avevo 14 anni ed era una trasmissione di ragazzi. Comunque se ne vada, che il suo alito già dice tutto».

Pascale, scontro social anche con Salvini

In serata il botta e risposta si è svolto via social con Matteo Salvini, definito omofobo dalla Pascale. «Io votare a destra? Come se un capretto votasse per la Pasqua», le sue parole. Sui social non si fa attendere la replica del vicepremier e leader della Lega: «Quanta rabbia, quanto odio. Io rispondo con lavoro, pace, amore e rispetto». E nei commenti al post di Salvini parte il tiro al bersaglio contro l'ex fidanzata del Cavaliere. «Della serie... sputare nel piatto dove si è mangiato per anni», scrive un utente. «Quindi - si legge in un altro commento - per questa fenomena un sovranista non può essere omosessuale, lei ha deciso che se uno è gay non può essere sovranista...». E ancora: «E pensare che per anni è stata la compagna di uno che ci andava a braccetto con Salvini. Brutta cosa l'incoerenza».

Nella piazza Lgbt di #Milano, bisticcio poco inclusivo tra Francesca #Pascale e il giornalista Piero Ricca pic.twitter.com/q9pCXFqUQI — Francesca Totolo (@fratotolo2) March 18, 2023

Dopo l'affondo di Salvini, Pascale affida la sua controreplica sempre a Instagram: «Signor Ministro, l'odio l'ha sempre usato Lei contro le minoranze e i meridionali di questo paese», attacca in un post l'attuale compagna della cantante Paola Turci. «Le ricordo una sua maglietta orgogliosamente indossata: Padania is not Italy. Per caso ricorda la canzoncina contro i napoletani cantata a Pontida? Ricorderà quando ha detto che i meridionali non meritavano l'euro? Io sì, parole indimenticabili. I commenti che seguono questo post che ha deciso di dedicarmi descrivono il suo spessore politico-culturale, a mio modesto parere differente dai suoi alleati. Pensare a me è effimero, pensi al ponte sullo stretto, bella idea... ah già non è sua», punge Pascale, concludendo il suo post con gli hashtag #loveislove e #bacioni.