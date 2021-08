Bari, due ragazzi francesi in vacanza positivi al covid. Dopo il maxiemergenze in Fiera, ora staranno in ospedale covid

Francesi in vacanza in Puglia positivi al covid. Due ragazzi di 23 anni arrivati a Bari, dopo un viaggio tra Sardegna e Campania, hanno manifestato i sintomi del covid. I due giovani di 23 anni, non vaccinati, sono stati ricoverati, dopo il tampone che ha avuto esito positivo, all’ospedale per le maxiemergenze allestito alla Fiera del Levante di Bari.

Il ricovero a Bari

Fortunatamente i due ragazzi, ora in fase di dimissione dal maxiemergenze, non sono mai stati in gravi condizioni, ma si era reso necessario il ricovero in terapia sub intensiva. Prima del rientro in Francia saranno ospitati, fino a completa negativizzazione, presso l'ospedale covid di Bari in attesa di dimetterli per fare poi rientro in Francia.

I numeri dell'ospedale covid Bari

Stando agli ultimi dati sui ricoveri, nell'ospedale di Bari, gestito da Asl e Protezione Civile, attualmente sono 17 le persone ricoverate, dell'età media di 65 anni. Di queste solo 4 in terapia intensiva, mentre il 90% di loro non aveva ricevuto il vaccino anti covid.