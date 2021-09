Incidente Frosinone-mare, chi erano le vittime: Daniele, Luciana e Francesco, amanti del mare e il maestro di karate

Un istante ed è scoppiato l’inferno. Lo scontro tra le due moto, il fuoco tra le lamiere e tre corpi senza vita sull’asfalto bollente di un’estate che non vuole finire. Francesco Scacchetti era nato e cresciuto a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, a Ceriara, una frazione di Priverno, in provincia di Latina, aveva 39 anni e una grande passione per la moto, lo racconta il suo profilo social: Francesco e la Bmw bianca e rossa al mare, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati