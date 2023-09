Investito da un treno mentre guarda i fuochi d'artificio, Francesco Paradiso aveva 27 anni: tragedia ad Amantea

Tragedia in Calabria. Stava assistendo in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da un treno in transito. È accaduto nella notte ad Amantea.

La vittima è Francesco Paradiso, 27 anni, il fatto è accaduto nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava sul posto in compagnia di altre persone per assistere allo spettacolo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola organizzati nella frazione di Campora.

Al termine del concerto di Adriano Pappalardo che si è tenuto nella piazza centrale del paese, il numeroso pubblico presente, come accade ogni anno, si è riversata verso spiaggia da dove poco dopo la mezzanotte sono stati sparati i fuochi d’artificio.