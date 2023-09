Dà fuoco alla moglie, Anna Elisa Fontana è gravissima (ha ustioni sul 70% del corpo): choc a Pantelleria

Follia a Pantelleria: la scorsa notte un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. La donna di 48 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 70% sul corpo.

Il marito è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla della donna. È in stato di fermo Onofrio Bronzolino, di 52 anni, l'uomo accusato di aver cosparso di liquido infiammabile la moglie Anna Elisa Fontana e di averle dato fuoco.

IL SINDACO

«Un gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave». Così il sindaco di Pantelleria Fabrizio D'Ancona sulla tragedia avvenuta la scorsa notte nell'isola e che ha ricevuto subito le notizie di quanto accaduto. Onofrio Bronzolino, 52 anni, lavora nel settore edile. Anna Elisa Fontana lavora in un albergo dell'isola. «Sono davvero sconvolto - aggiunge - la vicenda ancora è tutta da ricostruire. So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna. Sia la moglie che il marito sono ricoverati. Siamo in attesa di ricevere notizie dall'ospedale sulle condizioni. Hanno detto che ci sono ustioni sul 70% del corpo». L'aggressione è avvenuta in casa in via Maggiulovedi in centro a Pantelleria. «In paese non si era mai registrato un fatto così grave - conclude il sindaco - solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico.