A cinque mesi dall’incidente e quando ormai sembrava aver superato il periodo più critico mercoledì è morta Gaia Punzi, la quindicenne residente a Bracciano, investita da un’automobilista mentre andava a scuola. La comunità di Bracciano si è stretta intorno al dolore della famiglia, alla mamma Tiziana, il papà, la sorellina e il fratellino più piccoli. Gaia è morta in un momento in cui sembrava in piena ripresa, tant’è che di recente aveva festeggiato in una pizzeria a Bracciano con le amiche e i genitori, il papà carabiniere e la mamma impiegata in una nota catena di fast food a Roma. Gaia si era battuta come una piccola leonessa ed era pronta per rientrare a scuola. Gli ultimi due giorni prima del decesso, secondo i racconti di alcuni conoscenti, era rientrata in ospedale per effettuare una endoscopia per indagare su alcuni disturbi conseguenti, si presume, a una tracheotomia cui si era dovuta sottoporre dopo un periodo prolungato di coma farmacologico nei mesi successivi l’incidente.

APPROFONDIMENTI Daniele Cammarota, il calciatore muore tre anni dopo l'incidente. Lo schianto contro un albero per evitare un animale Incidente a Catania, ragazzo muore con lo scooter: il 17enne si è schiantato contro un palo della luce Giuseppe Sorvillo, l'emigrato di Sparanise travolto dal treno mentre lavorava

Bassano Romano, incidente stradale: studentessa ferita in elicottero al Gemelli

IL RICOVERO

Gaia Punzi, secondo i racconti di alcune amiche, era stata dimessa a fine luglio dall’ospedale Bambino Gesù di Palidoro dove si era sottoposta a una lunga riabilitazione. Negli ultimi tempi sembrava avesse riscontrato qualche problema respiratorio e il breve ricovero si era reso necessario per indagare sulle cause. Sembrerebbe che il decesso sia avvenuto a causa di una emorragia interna. La cartella clinica è stata sequestrata e il corpo della sedicenne verrà sottoposto ad autopsia. Per il momento non si conosce la data dei funerali. Le amiche strette e compagne di classe sono sotto choc per la morte, avvenuta mercoledì, di una ragazza che in questi mesi aveva dimostrato una forza senza eguali e che adesso era pronta a ricominciare a vivere a pieno la sua adolescenza: «Voleva reagire - racconta un’amica di Bracciano che l’ha vista pochi giorni prima che morisse - era sempre sorridente nonostante abbia sofferto moltissimo. Non vogliamo credere che non ci sia più, ci manca troppo».

L’INCIDENTE

La giovane studentessa è stata travolta da un auto la mattina del 10 marzo scorso, poco prima delle 8, mentre appena scesa dal pullman stava raggiungendo a piedi il liceo Antonio Meucci di Bassano Romano in provincia di Viterbo. L’incidente è avvenuto davanti agli occhi di studenti e genitori. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. Gaia è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito critiche. La ragazza è entrata in coma a seguito del forte trauma cranico. E si è dovuta sottoporre a diversi interventi oltre a doversi riprendere dalla rottura della tibia e di una costola. Ha lottato per guarire. La sua tenacia è stata ben rappresentata in una lettera dalla dirigente dell’istituto superiore Meucci, Laura Pace Bonelli, a nome anche di tutto il personale scolastico: «Gaia ha amato la vita e ha lottato. Grazie per ogni gesto e sorriso che ci hai regalato». Parole toccanti che hanno rappresentato i pensieri anche dei ragazzi, amici che hanno conosciuto Gaia: «Il Meucci è chiamato in questo giorno tremendo ad affrontare nuovamente un immenso dolore. Oggi, 30 agosto, dopo cinque mesi di fisioterapie, di degenza nel reparto rianimazione, di esempio nell’amare la vita e lottare per questa, di esempio nell’amare i suoi familiari, nell’amare i suoi compagni, nell’amare i suoi docenti e la sua scuola, la cara, dolce, forte Gaia ha dato il saluto al mondo terreno». Nella lettera, la preside, fa riferimento anche alle parole di Gaia che aveva mostrato a tutti, negli ultimi tempi, di essersi ripresa: «Io avrò sempre con me - prosegue la dirigente scolastica - il messaggio che, pochi giorni prima di lasciare l’ospedale, Gaia mi aveva inviato confidandomi la felicità di sentirsi bene nonostante le difficoltà nel parlare. Il suo viso radioso, tornato a brillare dopo i lunghi giorni di fisioterapia, era un inno alla vita».