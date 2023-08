Incidente a Catania, ragazzo muore con lo scooter: il 17enne si è schiantato contro un palo della luce

Incidente a Catania. Un ragazzo è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter ed essere finito contro un palo dell'illuminazione. È successo la notte scorsa lungo corso Messina, a Giarre. Per il 17enne in sella sono stati inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica. Nell'incidente non risultano altri mezzi coinvolti.