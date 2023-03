Gaia non ce l'ha fatta: morta a 23 anni la ragazza che combatteva contro un brutto male

In città era molto conosciuta, per via della sua battaglia contro la malattia purtroppo rivelatasi letale. Si è spenta all'ospedale Madonna del Soccorsi a soli 23 anni Gaia Quinzi, una ragazza di San Benedetto del Tronto che aveva ispirato tanti suoi concittadini.

Gaia lascia la mamma Ilaria, il papà Massimo, il fratello Manuel e i nonni, oltre ad un gran numero di amici che piangono la sua prematura scomparsa. I funerali, scrive il Corriere Adriatico, saranno celebrati domani, mercoledì 22 marzo, nella chiesa di San Benedetto Martire alle 16.