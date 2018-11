Scomparsa di Gessica Lattuca, svolta nelle indagini: una telefonata anonima indica dove cercare il corpo

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Domenica 11 Novembre 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una voce femminile con una telefonata anonima giunta ai carabinieri nei giorni scorsi, avrebbe fornito indicazioni su dove cercare il corpo di, madre di quattro figli svanita nel nulla lo scorso 12 agosto. Secondo la donna il corpo disarebbe stato gettato dal suo assassino, una località situata nel comune di Favara tra Villaggio Mosè e Porto Empedocle ad Agrigento.Secondo l'anonima, l'omicidio della ragazza sarebbe maturato proprio nell' ambito familiare, ma su questo particolare sono in corso accertamenti su cui gli investigatori e la procura di Agrigento mantenegono il più stretto riserbo. La chiamata giunta ai carabinieri sarebbe partita da una cabina telefonica sita nella zona di San Leone o Villaggio Mosè vicino il lido di “Zingarello”.La zona indicata dalla voce anonima è un' ampia area dove ci sono alcuni pozzi artesiani profondi alcune decine di metri. Proprio lì si concentreranno le ricerche effettuate intorno la località della scomparsa di Gessica Lattuca. Il maltempo che si è abbattuto su quella parte della Sicilia ha reso particolarmente difficili le ricerche che riprenderanno nei prossimi giorni.Nel mese scorso il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina, con il nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, avevano svolto dei rilievi dentro le abitazioni private di Filippo Russotto per ora unico indagato per la scomparsa, ex compagno di Gessica e padre di tre dei quattro figli della donna. Gli inquirenti durante i sopralluoghi avevano trovato alcune macchie di sangue nel bagno dell'uomo, ma dai successivi esami del Dna quelle tracce ematiche sono risultate appartenere al fratello della scomparsa che si era ferito accidentalmente.Nonostante ciò la procura agrigentina non ha ancora dissequestrato le case di Russotto, dopo la presentazione dell'istanza di dissequestro presentata dall' avvocato Salvatore Cusumano, difensore dell' indagato. Probabilmente gli investigatori aspettano i risultati di altro materiale sequestrato all' ex compagno prima di scagionarlo del tutto.Proprio ieri pomeriggio presso il casetelo Chiaramontano di Favara ed al liceo “ Martin Luter King” si sono tenuti due incontri uno con la cittadinanza a cui hanno anche partecipato le istituzioni civili e religiose e l'altro con gli studenti per spiegare e. La sindaca, promotrice delle iniziative ha sottolineato come alcuni servizi giornalistici hanno leso la dignità di una realtà dove i residenti hanno un' enorme voglia di riqualificare quelle zone in cui c'è degrado ed abbandono. Ma la cittadina a ridosso della Valle dei Templi è anche molto altro. E' la prima località ad aver creato il “ Farm Cultural Park”. Una residenza per artisti e luogo di cultura sorto proprio in una parte della città che prima era completamente abbandonata.