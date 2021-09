Giacomo Sartori, trovato morto a Pavia il ragazzo scomparso a Milano. «Si è impiccato»

Purtroppo le speranze sono finite: è stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori, il 29enne di Mel (Belluno) di cui si erano perse le tracce a Milano la notte tra il 17 e il 18 settembre scorso. Il ragazzo si è suicidato impiccandosi, pare con un cavo elettrico. Lo si apprende in ambienti vicini agli inquirenti.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Giacomo Sartori scomparso a Milano, l'auto trovata nel Pavese:... LOMBARDIA Giacomo Sartori sparito a Milano. I dettagli che non tornano: il...

Giacomo Sartori sparito a Milano. I dettagli che non tornano: il bancomat mai bloccato e l'ultimo accesso Whatsapp

Giacomo Sartori scomparso a Milano, l'auto trovata nel Pavese: continuano le ricerche

Le ipotesi - Il cadavere del ragazzo è stato trovato a Casorate Primo (Pavia), vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto. Il cadavere di Sartori è stato individuato dai carabinieri del comando provinciale di Milano all'interno di una cascina della località di Casorate Primo (Pavia) a poca distanza dal luogo dove ieri è stata recuperata la sua vettura. Gli investigatori hanno svolto un sopralluogo nella stabile dopo aver ritrovato la vettura regolarmente chiusa e senza segni di danneggiamento. Questo li ha spinti a ipotizzare che il 29enne si fosse allontanato a piedi percorrendo una breve distanza.

Lo zaino - Per i carabinieri, che indagano sulla vicenda, la morte è avvenuta «a seguito di gesto autolesivo». Sartori era scomparso dopo aver passato la notte di venerdì 17 settembre in compagnia di amici in un bar di viale Vittorio Veneto a Milano, in zona Porta Venezia, dove gli era stato rubato lo zaino. Al suo interno c'erano i documenti e il pc del lavoro, un dettaglio che potrebbe averlo turbato e che non è sfuggito agli inquirenti che indagano sul suo allontanamento. Sabato mattina non si sarebbe presentato agli appuntamenti fissati e lunedì l'azienda di software di Assago (Milano) per cui lavora avrebbe contattato la famiglia, già in cerca di notizie del giovane.