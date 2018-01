Roma, Giorgia Meloni: «Il maiale della Romanina è ancora lì. Dai rifiuti alla passeggiata nel quartiere»

Venerdì 12 Gennaio 2018, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'immagine di un maiale intento a rovistare tra l'immondizia non raccolta alla Romanina, il caso rifiuti si è trasformato in una querelle politica. Da una parte la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, (artefice della pubblicazione via social della foto) pronta ad accusare la giunta di Virginia Raggi di aver abbandonato Roma, dall'altra il M5S che risponde accusando l'esponente di destra di creare delle "fake-news". Lo scontro, nel day-after della foto, continua e il protagonista è sempre lui: il maiale della Romanina.La Meloni sempre via social è passata dalle immagini fisse a quelle in movimento, postando su Facebook un video girato questa mattina, alle prime ore del giorno, in cui il maiale che fino a ieri rovistava tra i rifiuti, andava a passeggio per il popolare quartiere di Roma Est. Ad accompagnare il video - che ha raccolto in poche ore più di 19 mila visualizzazioni - il commento della Meloni: «Il M5S ha ragione: non è vero che con la Raggi a Roma nulla è cambiato. In questo video (girato questa mattina.... perché lui è ancora lì alla Romanina) si vede bene che l'asfalto è stato rifatto. Di Maio la fake news siete voi».