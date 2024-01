Giovanna Pedretti, le recensioni alla pizzeria e le altre risposte della titolare: «Vada altrove, questo non è il locale per lei»

Il caso della morte di Giovanna Pedretti continua a tenere banco. Ed ora spuntano nuove risposte della titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano alle tante recensioni che i clienti hanno lasciato sul web dopo aver mangiato nel locale. Dalle indagini emergono ulteriori dettagli che potrebbero portare a fare luce sulla tragica fine della 59enne. L'autopsia ha rivelato la presenza di tagli su tutto il corpo di Giovanna, ma resta da accertare se quelle ferite siano state autoinflitte prima che la donna si gettasse nel fiume Lambro. L'ipotesi del suicidio rimane la più accreditata, ma gli investigatori stanno esplorando tutte le altre piste possibili.

Mentre le indagini proseguono, con due filoni d'inchiesta aperti, uno sulla morte di Giovanna Pedretti e l'altro volto a scoprire la verità su quella recensione finita al centro dell'attenzione pubblica, andando a spulciare tra i commenti ricevuti in passato su Google dalla pizzeria gestita dalla famiglia, non è difficile imbattersi in botta e risposta dal tono simile a quello dell'ormai tristemente noto riguardo gay e disabili.

Segno Giovanna non fosse nuova a risposte a tono.

I precedenti

Un episodio risalente ai giorni della pandemia e ricostruito da Open ci offre un esempio chiaro di come Pedretti affrontasse le critiche. Un utente identificato come "Robert Bobby jr" aveva scritto: «Pessima accoglienza…evitateli in quanto la maleducazione è di casa. Magari la pizza sarà anche buona…». La risposta della pizzeria, evidentemente gestita da Giovanna, non si fece attendere: «Caro il mio ragazzo, la sua arroganza nel sedersi al tavolo prenotato da altri, senza chiedere nulla quasi fosse nel soggiorno di casa, senza mostrare il green pass e la scocciatura davanti alle nostre richieste… beh, noi manteniamo le regole anti covid per potere lavorare, se a lei non sta bene, questo non è il locale che fa per lei; quindi, mi permetto di chiederle di andare altrove, da noi troverebbe stesso servizio. Attenzione alle regole anti covid. Grazie e buona serata».

In un'altra occasione, all'utente Maicol Begaj che scriveva «Abbiamo fatto un compleanno e ci siamo trovati male, la pizza è così così ma il personale maleducato», Giovanna aveva risposto firmandosi in calce: «Scusi se mi permetto, con i nostri 28 posti rimasti causa distanziamento, non organizziamo feste di compleanno. Non vorrei che abbia sbagliato locale».

Questo tipo di risposte incisive era diventato un marchio di fabbrica per la pizzeria, che non esitava a difendere con forza la propria reputazione e a mantenere rigorosamente le norme anti-COVID. Tuttavia, ora che Giovanna Pedretti non è più tra noi, questi episodi passati acquisiscono un significato diverso, e la discussione sulle dinamiche dei social media e sulla gestione delle recensioni negative si fa più complessa.

Le altre recensioni

La pizzeria Le Vignole è recensita sia su Google sia su Tripadvisor. La maggior parte dei commenti lasciati dai clienti sono positivi, tanto da portare il locale al secondo posto nella classifica dei migliori ristoranti di Sant'Angelo Lodigiano. Pochi i clienti delusi, l'ultimo dei quali sulla piattaforma di recensioni si firma Nino e scrive: «Pizzeria senza infamia e senza lode. Ci siamo recati dopo il can can mediatico, per solidarietà. Forse i proprietari sono bravi nel rispondere a recensioni squallide (mi viene il dubbio inventate) ma per la cucina servirebbe un qualcosa in più. Tempi di attesa lunghi e pizza non ottima».