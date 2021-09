Giovanni Anziutti, trovato morto l'alpinista scomparso sul Crodon di Giaf: si è rotto l'ancoraggio

La rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando in corda doppia. È stata questa la causa che ha fatto precipitare e morire Giovanni Anziutti, di 70 anni, di Tolmezzo, dal Crodon di Giaf nelle Dolomiti Friulane. Raggiunta la cima, si stava calando per rientrare in sicurezza. Ieri sera le squadre dei soccorritori del Veneto e di Forni Sopra erano risalite dai due versanti del Veneto e del Friuli fino in cima al Monte Cridola grazie alla luce della Luna, senza trovarlo. Questa mattina invece è stato avvistato durante la prima perlustrazione con l'elicottero della Protezione Civile intorno alle 8 dai quattro soccorritori di Forni di Sopra saliti a bordo, sotto le pareti della torre dolomitica.

APPROFONDIMENTI FORNI DI SOPRA Disperso escursionsita di 70 anni: scattate le ricerche sopra... LA TRAGEDIA Alessandro Oliva, volo di 100 metri: morto a 31 anni davanti agli... ALPINISMO Kim HongBin è morto dopo il record: è stato il primo... MONTE ROSA Morto Flavio Migliavacca, alpinista e snowboarder di 32 anni: tragica... AVEZZANO Tragedia sul Monte Velino, trovato anche il quarto corpo ITALIA Morto Cala Cimenti, travolto con un amico da una valanga in Val Susa:... L'INTERVISTA Fratelli Hofer morti a 27 anni, Messner: «In montagna morire... ITALIA Paola Viscardi e Martina Svilpo le due alpiniste morte sul Monte Rosa

Alessandro Oliva, volo di 100 metri: morto a 31 anni davanti agli amici sul monte Frasassi

Morto Flavio Migliavacca, alpinista e snowboarder di 32 anni: tragica caduta di oltre mille metri

A recuperare la salma è stato, per competenza territoriale, l'elicottero Falco di Pieve di Cadore con a bordo il medico per la constatazione del decesso e dopo l'autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma. Anziutti, persona molto nota in Carnia e nell'ambiente dei frequentatori della montagna, era un escursionista esperto, presidente di Leggimontagna e con incarichi nell'Asca: era anche consigliere all'interno del Cai di Forni Di Sopra.