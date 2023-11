Giulia Cecchettin, il testimone della lite nel parcheggio chiamò il 112 ma non venne mandata una pattuglia

La sera di sabato 11 novembre i Carabinieri non inviarono una pattuglia a Vigonovo dopo l'allarme al 112 di un vicino dei Cecchettin su un litigio in corso in un parcheggio, il luogo dove ci fu la prima aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin.

Giulia Cecchettin, alle 17.15 l'ultimo messaggio alla prof: «Mi inviò la versione finale della tesi poche ore prima di sparire»

La registrazione della chiamata verrà acquisita dalla Procura della repubblica di Venezia. Dopo la segnalazione è stato appurato che nessuna pattuglia raggiunse il luogo della lite. Durante la telefonata - secondo quanto si è appreso - il testimone non sarebbe tuttavia stato in grado di dare indicazioni precise, per esempio l'accenno a un'auto di «colore scuro», cosicché non sarebbe stato ritenuto urgente un intervento.

Non ci fu nessun intervento

Nell'ordinanza del Gip non c'è traccia dell'intervento di pattuglie quella sera. Al 112 il testimone (ore 23.18) disse di aver sentito urlare «mi fai male», e visto un uomo calciare una figura terra ma non riuscì a prendere la targa dell'auto. Il testimone ha detto ai microfoni di Chi L'ha Visto «Ho sentito urlare nel parcheggio di fronte a casa mia e ho capito che c'era un litigio. In quel momento ho avuto paura. Non sapevo se si stessero picchiando. Li ho visti litigare di fronte al parcheggio. Sentivo delle urla di donna. Ho chiamato i carabinieri».

La denuncia il giorno dopo

L'indagine scattò domenica, dopo la denuncia di scomparsa di Giulia presentata dal papà. Ma anche lì venne riportata la testimonianza del vicino di casa. Nell'ordinanza di arresto si legge: «Successivamente il padre comunicava di essere stato contattato da un vicino di casa che aveva assistito di un violento litigio nel parcheggio a 150 metri dalla sua abitazione. Sentiva una voce femminile urlare "così mi fai male" . Aggiungeva poi di aver visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra».