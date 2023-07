Maltempo, grandine eccezionale in Veneto e Lombardia. «Chicchi come palle da tennis». Alcuni feriti lievi, venti sino a 120 km/h

Comincia a cambiare il meteo e l'Italia si divide in due. Nel Settentrione le temperature si sono abbassate e si sono verificati temporali e forti grandinate nel Nordest. Al Sud, invece, il caldo è ancora protagonista.

Grandine in Veneto: danni alle auto e alle facciate delle case

La grandine si è abbatuta in Lombardia e nel Veneto. Si misurano chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf e localmente anche da tennis (sino a 10/12 cm di diametro). Si sono registrate raffiche di vento distruttive, un susseguirsi di tuoni e lampi e ingenti danni. Questi sono i risultati dei violenti temporali che dal tardo pomeriggio di ieri hanno colpito diversi comuni tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

Perché grandinate così violente

È il frutto dello scontro tra l'aria molto calda presente sull'Italia e in particolar modo nel Catino Padano e le infiltrazione più fresche atlantiche in quota che hanno iniziato a lambire il Nord, scrivono gli esperti 3bmeteo.it.

Da ieri (mercoledì 19 luglio, ndr) il tempo ha cominciato a cambiare: la pressione ha iniziato lentamente a cedere, influenzata da una una vasta area depressionaria posizionata sull'Europa settentrionale che tenderà a spingersi verso sud, determinando impulsi instabili, in particolare tra venerdì e sabato.

In Veneto sono attese ancora fasi di instabilità, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno dapprima le zone montane, poi anche la pianura fino a buona parte di sabato. È in corso un progressivo calo delle temperature, anche marcato nei valori massimi, fino a riportarsi nella norma del periodo.

Da domenica, invece, nuovo aumento della pressione con temperature in graduale ripresa.

Il Veneto, la regione più colpita dal maltempo: dalla grandine al vento

Il Veneto è la regione più bersagliata dal maltempo di queste ore. Ieri i vigili del fuoco hanno eseguito 190 interventi. Colpite le zone del prosecco e il Padovano: Treviso coinvolti i Comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. A Padova le aree di Campodarsego e Camposampiero e Stra nel Veneziano. Ci sono danni: sono andate distrutte numerose auto e strutture (segni anche sulle facciate delle abitazioni).

Nel padovano colpiti soprattutto i comuni di Camposampiero e Campodarsego ma chicchi grossi come noci sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. A Pontevigodarzere si sono verificati danni a un distributore di benzina, mentre nel Veneziano nell'area di Stra e Vigonovo con alberi in mezzo alla strada che hanno bloccato la viabilità e carrozzerie delle auto devastate.

Si sono registrate raffiche di vento superiori a 100 chilometri l'ora, con un massimo di 119 a Campagna Lupia Valle Aperto (Venezia).

Agricoltura, rovinate intere campagne

Dalla Riviera del Brenta a Bassano del Grappa, dalle Prealpi alla Pianura Trevigiana, dal Garda fino all'Alta Padovana. Nessuna provincia, annuncia Coldiretti Veneto, è stata risparmiata dal maltempo con conseguenze pesantissime sulle di ortaggi, colture, frutteti, vigne ma anche serre, strutture agricole.

Il presidente Zaia firma lo stato d'emergenza. Ci sono 37 feriti

Il Presidente del Veneto Luca Zaia firmerà oggi stesso l'estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino. «L'ondata di maltempo, dopo aver interessato le nostre montagne, ha colpito nella serata di ieri anche la pianura - ricorda - provocando anche il ferimento di alcune persone, fortunatamente in forma lieve».

Sono 37 le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei medici per lesioni. «Venti di loro si sono presentate autonomamente presso i Pronto Soccorso della provincia di Venezia, mentre a Padova sono state soccorse 10 persone colpite da grandine, 2 persone all'interno di auto colpite da alberi, 2 colpite da vetri rotti - riassume Zaia - . Nella provincia di Vicenza sono state soccorse 3 persone con lesioni lievi causate da grandine nella zona di Bassano del Grappa».