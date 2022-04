Green pass, dove serve e quando scade? Dai ristoranti alle feste tutte le regole Covid per Pasqua e Pasquetta

Ancora una ​Pasqua e Pasquetta con il Covid, con le mascherine da indossare al chiuso e con il Green pass (valido) a portata di mano. Già, perché sono ancora molte le situazioni dove è previsto che venga esibito (obbligatoriamente) il certificato verde: ma cosa prevedono le regole per la Pasqua 2022? Dove serve il Green pass? Ecco le indicazioni per ristoranti (con le prenotazioni sold out fino al Primo maggio) e bar, per andare a messa, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati