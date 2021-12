Greta Beccaglia, ecco chi è Andrea Serrani: dalla Grecia a nonna Edda, una vita tra alti e bassi prima delle molestie

Il suo ristorante in viale Rinascita, in pieno centro storico, l’ha chiamato Il Ranocchiaro, a testimonianza di quanto Andrea Serrani sia legato alla sua Chiaravalle, i cui cittadini sono simpaticamente chiamati così dagli abitanti dei comuni circostanti. Eppure il 45enne nato nella città della Montessori ha vissuto per 7 anni in Grecia, dove aveva aperto un altro ristorante ad Atene, dal nome un po’ singolare di Nonna Edda, giusto per non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati