Estate sicura, la Guardia di Finanza: irregolare una casa vacanze su due

I conttrolli. Nei 3 mesi estivi la Finanza nei luoghi di villeggiatura ha svolto anche 36.467 controlli, con una media di circa 500 verifiche al giorno.

Venditori abusivi. Sono stati individuato anche 4.126 venditori abusivi: soggetti che non hanno mai richiesto la licenza o i permessi previsti dalle norme, che non hanno mai comunicato al fisco l'inizio dell'attività o che non hanno mai installato i registratori di cassa. Dai dati relativi ai controlli emerge inoltre che sono stati sequestrati 29 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, con una media di oltre 380mila pezzi al giorno. Su quest'ultimo fronte sono state denunciate 1.320 persone e scoperte 21 tra fabbriche e depositi clandestini. Tra le varie operazioni portate a termine, quella dei finanzieri di Torino che ha consentito di scoprire un vero e proprio 'palazzo dell'illegalità', un b&b nel centro storico della città pubblicizzato su tutti i siti del settore che, oltre a non avere alcuna autorizzazione, era diventato un centro di smercio di falsi prodotti di lusso, due stabilimenti balneari in Puglia e Calabria trasformati in discoteche completamente abusive e due stabilimenti fantasma a Napoli che occupavano abusivamente un'area del demanio affittando sdraio e ombrelloni