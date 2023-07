Sala Consilina, distrutto il canestro regalato dalla società di basket alla cittadinanza

Un canestro per poter giocare a basket in strada, all'aperto, nei pressi del PalaZingaro a Sala Consilina. L'idea è stata della Diesel tecnica di Sala Consilina, società che milita in serie B.

Tuttavia il canestro, dopo due solo settimane è stato distrutto da vandali, privando numerosi ragazzi e ragazze della possibilità di giocare, considerato il vero e proprio assalto con la palla a spicchi di questi giorni.

Di fronte a questa situazione, un benefattore ha deciso di acquistare un nuovo canestro da posizione nello stesso punto, per permettere a chi volesse di poter giocare, e per battere con una schiacciata di umanità l'atto incivile dei vandali.