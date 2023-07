San Rufo, mucca cade in un'area di pascolo in montagna e viene salvata con l'elicottero

Una mucca è caduta questa mattina in un'area di pascolo in alta montagna nella zona Valle Torno di San Rufo, nel Salernitano, ed è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Il bovino, dal mantello bianco, nella caduta è rimasto ferito e non è riuscito a rientrare da solo a valle.

Per recuperare la mucca i pompieri del distaccamento di Sala Consilina hanno dovuto far intervenire l'elicottero del comando provinciale di Salerno. L'animale, dopo essere stato sedato, è stato trasportato in una zona sicura.