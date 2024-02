Ilaria Salis, ipotesi braccialetto elettronico: ​si tratta per gli arresti domiciliari cautelari in Italia

Caso Ilaria Salis, si tratta per gli arresti domiciliari cautelari in Italia, con l'applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico. La notizia è stata riportata oggi da Corriere della Sera e Repubblica. Il ministero della Giustizia sta lavorando a una relazione, da mettere a disposizione della difesa nei giorni prossimi, con la quale l'Italia si impegnerebbe a garantire “la massima sicurezza - scrive Repubblica - qualora alla donna fossero concessi gli arresti domiciliari in Italia”.

«Braccialetto elettronico, vigilanza e impegno a farla partecipare a tutte le udienze del processo previste a Budapest» che, calendario alla mano, non finirebbe prima del 2025.