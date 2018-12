Ariccia, scoppia incendio in casa: anziano muore tra le fiamme

Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al secondo piano e la vittima é un ex bidello di 78 anni che viveva da solo nell'appartamento accanto. Quando i vigili del fuoco sono entrati e hanno domato le fiamme per lui non c'era più nulla da fare.

Il rogo potrebbe essere partito da un cortocircuito scaturito dalle luci dell'albero di Natale ed é stato segnalato poco dopo le 8 e sul posto sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco oltre ad ambulanze e carabinieri e la polizia locale. (Video di Elena Demetrio)

Venerdì 21 Dicembre 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 11:27

L’incendio è divampato alle 7.30 circa nell’appartamento al secondo piano della palazzina al civico 8. Ad abitare l’alloggio è una persona anziana che è stata messa in salvo da altri condomini intervenuti alle prime avvisaglie del rogo. Nessuno però ha pensato all’ex bidello di 78 anni che abitava al piano di sopra. Seppure il suo appartamento non è stato interessato dalle fiamme, il fumo dell’incendio ha invaso il vano scala e tutti i locali fino a saturare gli ambienti in cui l’anziano viveva.Quando i vigili del fuoco al loro arrivo hanno evacuato l’intero stabile, hanno dovuto forzare il portone di quell’appartamento e trovare il corpo senza vita dell’uomo ucciso dal monossido di carbonio. Al piano di sotto l’incendio immediatamente domato dalle squadre di vigili del fuoco di Marino e Velletri, si era propagato a tutti gli arredi dell’abitazione e ciò renderà complesso risalirne all’innesco. Sul posto il sostituto procuratore di turno della procura di Velletri.