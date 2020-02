Incidente a Minturno, grave un ragazzo caduto da un carro di carnevale

Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Minturno. Il giovane è caduto da un carro di carnevale - quello del "Cappellaio matto" - che stava facendo rientro al deposito di Santi Cosma e Damiano dopo la sfilata avvenuta sul lungomare di Scauri. L'incidente si è verificato in via Spiritiera, all'altezza di una curva, ed è intervenuta un'ambulanza dell'Ares 118, mentre gli accertamenti sulla dinamica sono affidati alla polizia locale di Minturno.



A quanto sembra il giovane nella caduta ha battuto violentemente la testa e avrebbe subito anche lo schiacciamento delle gambe e parte del corpo dal mezzo in transito. Le sue condizioni sono molto serie, è stato trasferito a Roma in prognosi riservata. Ultimo aggiornamento: 21:21