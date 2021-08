Tir contro auto sulla A1, tre feriti: chiuso tratto Cassino-Caianello, 8 km di coda verso Napoli

Un tratto dell'autostrada A1 Milano-Napoli, compreso tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, è stato chiuso a causa di un incidente - avvenuto all'altezza del km 689,2 - che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura, con tre persone rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6ø Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Il tratto è stato riaperto alle 17, si transita su due corsie e si registrano 8 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 “Casilina” e rientrare in autostrada a Caianello.

