Con la Panda contro un Tir: donna di 69 anni muore su colpo

GUALDO TADINO - Un impatto devastante, che non le ha lasciato. E' morta sul colpo una donna di 69 anni residente a Spoleto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì lungo la nuova SS3 Flaminia uscita Busche di Gualdo Tadino.

La Fiat Panda su cui viaggiava la donna, per cause ancora in cordo di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia locale, si è scontrata contro un mezzo pesante e nonostante la velocità dell'intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo e degli operatori del 118, è morta sul colpo. In corso tutti i rilievi del caso.