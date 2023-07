Una porzione di targa, colore e modello dell'auto, le testimonianze di un presunto litigio avvenuto prima dell'investimento. Questi gli indizi su cui stanno lavorando i carabinieri per ricostruire la morte di Giuseppina Caliandro, 41 anni, travolta e uccisa da una macchina sabato sera a Gemonio (Varese), a pochi passi da casa sua. Inizialmente trattato come un caso di pirateria, la morte di Caliandro potrebbe invece essere stata conseguenza di un gesto volontario. È quanto ha affermato un presunto testimone oculare, un giovane che si trovava nella piazza del comune del luinese insieme ad alcuni amici, per ritirare una pizza da asporto quando ha assistito alla scena. La Procura di Varese, che coordina le indagini, nel pomeriggio ha però diramato una nota con la quale non conferma e non diffonde alcun dettaglio «allo scopo di non compromettere le attività di ricerca del responsabile, che sono in corso», firmata dal Procuratore Massimo Politi. Una vicenda ancora tutta da capire, da ricostruire quella di Giuseppina Caliandro, «Giusy» per gli amici e i parenti, una donna tenace, solare, generosa, come emerge dalle decine di messaggi di affetto e cordoglio che da ieri affollano le bacheche dei social media. Giusy a Gemonio era arrivata nel 2019, per convivere con la fidanzata. Ferita a morte dopo essere stata scaraventata contro un muro da un'auto, la 41enne ha lottato per la vita, ma purtroppo le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi e non ce l'ha fatta.

APPROFONDIMENTI Michelle Causo, ferocia inaudita: uccisa con venti coltellate. «Le ha sfigurato il volto» Venezia, si ribalta affollato trenino turistico della pineta: 14 feriti a Eraclea, tanti i bambini nei "vagoni" Lucia Annibali, libero l’uomo che la sfregiò con l’acido: sconto di pena ed espulsione per l’esecutore

Michelle Causo, ferocia inaudita: uccisa con venti coltellate. «Le ha sfigurato il volto»

LE TESTIMONIANZE

R.I.

Quello che però sembrava essere inizialmente un caso di pirateria con il passare delle ore sembra assumere una veste diversa, non quella di un incidente. Almeno due persone, che erano sul posto poco prima dello schianto, hanno affermato di aver assistito all'incidente che in realtà incidente non lo sarebbe affatto. Il ragazzo che era in compagnia di amici per ritirare la pizza da asporto ha raccontato agli inquirenti di aver visto un uomo e una donna (forse Giusy) litigare ferocemente vicino a un'auto, poi di aver osservato lui salire a bordo della vettura, forse una berlina blu, ingranare la retro e poi partire a tutto gas travolgendo lei, come se il suo intento fosse proprio quello di investirla. Il secondo testimone è un altro automobilista, falciato dall'auto del fuggitivo che, dopo aver lasciato a terra inerme Caliandro, scappando ha impattato contro la sua macchina ed ha poi continuato a correre come nulla fosse, senza fermarsi. Molte le risposte da dare a quello che potrebbe diventare un caso di omicidio volontario. Se le testimonianze verranno valutate attendibili, gli inquirenti dovranno capire chi fosse l'uomo alla guida dell'auto, perché stava litigando con la 41 enne e cosa lo abbia spinto a decidere di investirla e ucciderla.