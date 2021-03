Roma, morto il calciatore 19enne Daniel Guerini in un incidente: giocava nella Primavera della Lazio

Un 19enne è morto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti. La vittima è Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra due auto (Mercedes Classe A e Smart For Four), e il 19enne che ha perso la vita e i due coetanei viaggiavano a bordo della Smart.

I due, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto shock a seguito del forte urto e trasportato all'ospedale più vicino. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri.

