Incidente sull'A6, morto un soldato italiano: scontro tra un mezzo dell'Esercito e un camion

Pasquale Falanga, un soldato dell'Esercito italiano, è morto oggi nello scontro tra un mezzo dell'Esercito italiano e un camion sulla autostrada A6 Torino-Savona. Ferito in modo grave un altro militare. L'incidente è avvenuto a Marene (Cuneo) sulla carreggiata verso Torino, rimasta poi chiusa alcune ore anche perché a poca distanza si è verificato un altro incidente, probabilmente legato al primo, nel quale un'auto è finita fuori strada e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando gravi ferite. Sull'auto un'altra persona, a sua volta ricoverata in ospedale.

Traffico in tilt in autostrada: fino a due chilometri di coda – Sui luoghi degli incidenti in autostrada sono intervenuti personale sanitario, vigili del fuoco, l’elisoccorso e la polizia stradale. I due schianti sono avvenuti nell’arco di 300 metri e non è escluso che il primo incidente possa aver provocato il secondo. L'autostrada è temporaneamente chiusa tra Marene e Carmagnola per consentire i soccorsi. Le code hanno superato i due 2 km in entrambe le direzioni di marcia.



A6 Torino-Savona fine tratto chiuso causa incidente tra A6 Svincolo Marene - Interconnessione A33 (Km 34,6) e Svincolo Carmagnola (Km 13,1) in direzione Torino dalle 11:52 del 10 dicembre 2019 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) 10 dicembre 2019

«Ai familiari del Soldato dell'Esercito Pasquale Falanga va il mio più sentito cordoglio e sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa». Questo il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo l' incidente sulla A6, dove ha perso la vita il soldato dell'Esercito in attività di servizio. «Vicinanza anche al sottufficiale ferito che era a bordo del mezzo e ai civili coinvolti nell'incidente», scrive ancora Guerini. Anche il capo di Stato maggiore dell'Esercito, Salvatore Farina, appresa la notizia dell' incidente in cui ha perso la vita il soldato volontario in ferma prefissata di un anno Pasquale Falanga, ha espresso «profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome della Forza armata e suo personale ai familiari del militare».

Ultimo aggiornamento: 19:34

