TREVISO - Terribile incidente questa notte in via Cairoli (sul put di Treviso) davanti alla Porta San Tommaso. L'Audi su cui viaggiavano due giovani di 21 anni in arrivo da viale Vittorio Veneto all'ingresso del put ha centrato il cordolo stradale e poi si è schiantata contro un platano che ha evitato finisse nel canale. I due occupanti sono rimasti miracolosamente soltanto feriti.