Erano «oltre 100» gli ultras interisti, ma tra loro vi erano anche supporter del Varese e del Nizza, che prima dell'incontro Inter-Napoli hanno preso d'assalto pulmini con a bordo tifosi partenopei. Lo ha spiegato il questore di Milano Marcello Cardona parlando di «gravissimi incidenti». Poi ha aggiunto:

Giovedì 27 Dicembre 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Azione squadrista, richiederó al dipartimento pubblica sicurezza in via d'urgenza di vietare le trasferte dell'Inter fino a fine campionato e la chiusura della curva dell'Inter fino a marzo 2019, cioè per 5 partite».