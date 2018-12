CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mollano prima del tempo. Senza avere, nella maggior parte dei casi, i genitori dalla loro parte pronti a spronarli a suon di sacrifici. Lasciano i banchi di scuola al termine del primo biennio delle superiori. Il periodo critico, dove emergono le differenze sociali, ambientali, dove le fragilità degli adolescenti prevalgono sulla voglia di riscatto anche nei confronti degli adulti. Il dato degli abbandoni scolastici dopo un trend stabile (pur se drammatico nel Mezzogiorno) durato la bellezza di dieci anni torna a salire come evidenzia il rapporto Bes (benessere equo e sostenibile) dell’Istat. L’abbandono scolastico raggiunge la quota nazionale del 14% dei giovani di 18-24 anni che non sono inseriti in un percorso di formazione nel 2017 contro il 13,8% del 2016. Ragazzi che finiscono ad ingrossare le fila dei neet - chi non studia e non cerca lavoro - e sono ormai uno su quattro, il 24,1%.EMERGENZA SUDUn punto percentuale in più in Campania, da 18,1 del 2016 al 19,1 del 2017; tre punti in più in Sicilia; migliora invece la Sardegna che riesce a scendere sotto quota 19%; migliorano anche la Calabria e la Puglia; stabile la Basilicata con il 13,6%. Sorprese anche al nord. Il Veneto passa dal 6,9 di abbandoni al 10,5%; sulla stessa linea la Liguria che aumenta di poco meno di due punti percentuali. Anche in Lombardia c’è un incremento di abbandoni.