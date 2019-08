Isabella Noventa, osse trovate ad Albarella: potrebbero essere le sue

Ci potrebbe essere una svolta sulla scomparsa di, scomparsa il 16 gennaio 2016. Nonostante siano in carcere quelli che secondo la giustizia sono i responsabili della sua morte, i fratellie l'amica amante Manuela Cacco, il suo corpo non è mai stato trovato.

Ora la procura disi è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se i reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella (Rosolina) appartengano al cadavere della segretaria di Albignasego della cui scomparsa sono sospettati i fratelli Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco. Sabato scorso è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto una mandibola.