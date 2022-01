Mappe Ecdc, Italia tutta in rosso scuro tranne la Sardegna: indice di rischio massimo

Covid, la mappa sdel contagio europeo. Rispetto al 30 dicembre passano dal rosso al rosso scuro (tonalità che determina il massimo rischio contagi secondo l'Ecdc) Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata, Molise e Puglia. L'Italia è quindi tutta in rosso scuro ad eccezione della Sardegna che resta in rosso come nei dati della scorsa settimana. È quanto si vede nelle mappe aggiornate del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla situazione dei contagi Covid in Europa.

