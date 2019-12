Krampus a Vipiteno, i demoni inseguono e frustano gli spettatori

, è polemica per gli atti dicommessi durante ladurante le quale ihanno inseguito e frustato gli. In un video pubblicato suche riprende la sfilata dei '', ovvero iche si aggirano per il paese e, da tradizione, si avventano contro gli spettatori colpendoli con delle scope in legno.Le riprese testimoniano che nell'ultima edizione iinseguono e picchiano i passanti per strada, anche con bastoni e calci. Ma è unasmentita dagli organizzatori dell'evento. «Circolano diverse notizie false su- spiegano -. Chi conosce il giorno deisaprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione».E gli organizzatori aggiungono di non mettere in dubbio la veridicità del video, ma respingono «le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità. I ragazzi frustati del video sono amici e conoscenti deidi».