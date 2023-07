Giulia De Lellis a Mykonos, il topless da urlo: le foto supersexy «bimba felice» ma i fan la stroncano tra i commenti

Giulia De Lellis sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Mykonos in Grecia per festeggiare il 30esimo compleanno di una sua amica, almeno così fa sapere su Instagram. Sul proprio profilo da milioni di follower ha anche pubblicato alcuni scatti sexy al tramonto e i suoi fan hanno davvero apprezzato. L'influencer, poi, è riuscita anche ad assistere al concerto di Lana Del Rey ed ha documentato tutto tramite storie.

Giulia De Lellis ha pubblicato un post e alcune storie Instagram in cui indossa un bikini arancione fluo e si lascia scattare alcune foto con il tramonto di Mykonos sullo sfondo. Tra le foto, quelle che più spiccano, sono di sicuro gli scatti in topless ai quali l'influencer aggiunge la frase «Happy Kiddo», che in italiano significa «Bambina felice». Il suo post ha riscosso molto successo, anche se, alcuni dei suoi follower hanno commentato scrivendo: «Va be sai che novità, le tue t*** le conosciamo tutti a memoria ormai», «E anche per oggi le abbiamo mostrate» oppure ancora «Ormai anche lei ha capito il trucco: seno e c*** fanno sempre un certo hype».

Inoltre, Giulia De Lellis ha pubblicato una storia in cui corre all'impazzata e scrive: «Ma ragazzi, secondo voi davvero non sono andata a vedere Lana Del Rey? Non potevo perdermela, la amo» e, infatti, subito dopo ha pubblicato un video dell'esibizione della cantante.