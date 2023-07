Uomini e Donne, Fabio Mantovani risponde a Isabella Ricci dopo la separazione: «Stendiamo un velo pietoso»

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono stati due dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La loro storia d'amore è nata sotto i riflettori e, dopo essersi conosciuti meglio, entrambi hanno ritenuto che uscire dal programma sarebbe stata la scelta migliore. Così, dopo un periodo da piccioncini hanno deciso di sposarsi a maggio 2022 ma, a giugno di quest'anno, l'ex dama ha comunicato ai suoi fan la separazione dall'ex cavaliere. Ora, Fabio ha risposto ad alcune dichiarazioni rilasciate da Isabella.

Alcune settimane fa, Isabella Ricci aveva rilasciato un'intervista a Fanpage in cui non spiegava le cause della separazione da Fabio Mantovani, ma diceva solamente che tutto era cambiato un giorno preciso di gennaio. Recentemente, l'ormai ex marito, che ancora non aveva ribattuto, è intervenuto su Instagram spiegando: «Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio... so bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente ma, per il momento, scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar».

Fabio ha, inoltre, aggiunto: «Mi permetto di sottolineare che il fatto che il matrimonio era il nostro...per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rivelare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio ed io non ho mai pubblicato o riferito niente.

Ai posteri ed alla coscienza di noi due l'ardua sentenza».

Inoltre, anche Gemma Galgani avrebbe commentato la fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, sostenendo che l'amore ha bisogno dei giusti tempi e che affrettare gli eventi non ha alcun senso.