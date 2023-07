Carla Bellucci, il matrimonio da favola (e l'abito da sposa da oltre 9 mila euro) pagato dagli invitati: ecco quanto hanno dovuto versare a testa

Carla Bellucci si è sposata con suo marito Giovanni, risparmiando quasi il totale del costo del matrimonio grazie alla sua fama da influencer (e star di Onlyfans) e avvalendosi del regalo dei suoi ospiti.

La cerimonia si è svolta questa settimana in un lussuoso resort a cinque stelle a Capo Verde. Ma la 41enne, mamma di quattro figli, ha avuto il grande giorno a un prezzo d'occasione grazie al supporto dei suoi hater: «Ho realizzato il mio sogno e lo devo a chi mi ha odiata. Ho addebitato ai miei ospiti il costo della cerimonia», ha dichiarato l'influencer.

Gli ospiti, per partecipare, dovevano anche versare una cospicua cifra: ecco di quanto si tratta.

In Inghilterra, Carla Bellucci è divenuta nota per aver finto una depressione per ottenere un intervento di chirurgia estetica al naso da parte del sistema sanitario inglese.

In generale, però, è un personaggio molto criticato per le dichiarazioni che rilascia e per quanto sia disposta a mettersi in gioco anche con degli scandali, pur di guadagnare fama e soldi.

Sposarsi al largo delle coste africane è stata la realizzazione di un sogno e queste nozze hanno rappresentato, per Carla Bellucci, la seconda possibilità di recuperare la sua vita amorosa dopo essersi sposata a 19 anni. L'influencer ha descritto la prima volta come un «disastro», ma ha detto che questa volta è stata migliore di quanto avrebbe potuto immaginare.

Il costo del matrimonio sarebbe dovuto essere di oltre 25mila euro, ma lei ha dichiarato di averne pagati solo 5mila. Gli ospiti, inoltre, per prendere parte all'evento hanno pagato ben 1.500 sterline, cioè circa 1.750 euro. Il prezzo era il regalo alla coppia e unico modo per partecipare ed essere lì a vedere i due dire sì sulla spiaggia dell'Hilton Sal Cabo Verde.

«È stato magico e ci siamo sposati in paradiso. Abbiamo mangiato bistecche e gamberetti e mi sono sentita una vera principessa», ha raccontato l'influencer che indossava un abito firmato da oltre 9 mila euro e che ha percorso il corridoio fino all'altare con suo figlio Jayden, mentre due delle sue figlie hanno fatto da damigelle.