Victoria Beckham, la dedica del marito David per l'anniversario di matrimonio: «Alla migliore mamma, moglie e amica di bevute»

Oggi per David e Victoria Beckham c'è spazio per il romanticismo. La coppia, una delle più famose dello star system festeggia 24 anni di matrimonio. E puntuali arrivano le dediche social di entrambi. Perché all'epoca dei social, si sa, l'amore non è bello se non è condiviso. E i Beckham non fanno eccezione. Per questo motivo i due innamorati si sono scambiati dolci e romantici messaggi sui propri profili Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«In questo giorno 4 luglio 1999. 24 anni e continuiamo a contare. Alla migliore moglie, mamma e compagna di bevute (la maggior parte delle volte!). Buon Anniversario, ti amo tantissimo», ha scritto David Beckham a corredo di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram aggiungendo i nomi dei quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

Poco dopo, Victoria Beckham ha caricato sul suo profilo Instagram un video dedicato al taglio della torta nuziale, ricordando uno dei momenti più magici del party di matrimonio del luglio 1999. «Ti amo così tanto», ha scritto taggando il suo David Beckham.