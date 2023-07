Maria Sofia Federico, tempi duri alla Rocco Siffredi Academy: «Snobbata da Malena, e le altre ragazze la isolano»

Maria Sofia Federico è stata sotto ai riflettori, nell'ultimo periodo, per la sua partecipazione all'Accademia di Rocco Siffredi, in cui, i giovani aspiranti attori imparano tutti i trucchi del mestiere. Sui social, alcuni video dell'ex protagonista de Il Collegio avevano evidenziato come la 18enne si stesse divertendo e, come le colleghe più grandi, fosse anche molto sfacciata. Un filmato, però, che sta circolando sul web in queste ore mostra come Maria Sofia venga spesso isolata dalle altre donne del gruppo.

Maria Sofia Federico ha deciso di partecipare all'Academy di Rocco Siffredi perché vorrebbe entrare nel mondo del porno. La 18enne è stata molto criticata per la sua scelta, ma lei è sempre andata avanti imperterrita per la sua strada. C'è anche da dire che, nei video di presentazione all'interno della scuola, Maria Sofia non è stata vista subito bene da tutti, infatti, lei collega al porno molti discorsi sull'attivismo che, invece, di migliorare la sua reputazione, la danneggiano.

Alcuni aspiranti attori, infatti, pensano che siano due argomenti slegati e che per questo dentro all'Academy il tema dei diritti dei sex worker lasci il tempo che trova. Nel video si vede Maria Sofia con il telefono in mano che passeggia sola per la stanza, quando intravede Malena (famosa porno diva) con altre colleghe, le si avvicina e le dice: «Malena sei bellissima» e l'attrice la liquida con un saluto freddo.

Gli utenti sui social hanno commentato il video scrivendo: «Probabilmente invidiose del fatto che senza aver mai fatto un porno sia comunque già più famosa di loro», «Chiamasi solidarietà femminile» oppure ancora «Semplicemente è la dimostrazione che la sua famiglia aveva ragione.

A 18 anni non si ha la capacità di distinguere bene ciò che può portare alla felicità personale».