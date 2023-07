«Aurora Ramazzotti incinta del secondo figlio?», lei risponde così

Aurora Ramazzotti, nei giorni scorsi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una gallery di foto in cui sfoggia un bikini blu tra gli scogli di Bergeggi, piccola località della Liguria. Tra i tanti commenti positivi dei suoi fan, c'è anche qualche hater che pensa che il bodyshaming vada ancora di moda. Ma la figlia di Michelle Hunziker non si è lasciata intimorire e ha mostrato con fierezza il corpo con le nuove curve da neomamma. E proprio nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti ha voluto rendere pubblico un commento di un utente che le ha chiesto: «Incinta del secondo (figlio ndr.)?». La risposta dell'influencer non è stata scontata.

Aurora Ramazzotti continua a mostrarsi a modo suo, sul suo profilo Instagram, in cui conferma la sua autoironia e la sua grande voglia di mettersi in gioco.

Alla domanda del fan («Incinta del secondo?»), lei simpaticamente ha risposto nelle sue Instagram stories pubblicando lo screen del botta e risposta tra i due: «No del dessert».

C'era da aspettarselo da colei che ha fatto della sua simpatia una particolarità indiscussa.